آخرهم تامر فرج.. فنانون تعرضوا لوعكات صحية وإصابات أثناء تصوير أعمالهم الرمضانية 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 08:53 مساءً - لكل مهنة سبل راحتها ومتعتها وفي المقابل متاعبها أيضًا، وقد تعرض عدد من الفنانين في الآونة الأخير لوعكات صحية وآخرون لإصابات أثناء العمل وتصوير مسلسلاتهم، والتي من المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وكان آخرهم الفنان تامر فرج.

إصابة تامر فرج أثناء التصوير

تعرض الفنان تامر فرج لإصابة نتيجة سقوط وحدة إضاءة على رأسه أثناء تصوير أحدث أعماله الدرامية، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وشاركت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج صورتين له من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وشاركنهما معه عبر حسابه على إنستغرام كشفت من خلالهما عن حالته الصحية.

حيث قالت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج: "قدر ولطف ..توضيح ... وشكر لكل من سأل حصل ايه..وحدة إضاءة ضمن المعدات الطبية فى المشهد وقعت على راسه فى التصوير الفجر..ورحنا المستشفى وعمل اشعة مقطعية والحمد لله جت سليمة".

https://www.instagram.com/p/DFzhedcMPHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFzhedcMPHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFzhedcMPHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يشارك الفنان تامر فرج في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع النجم محمد هنيدي، المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة united studios، ويشارك في بطولته كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/DF2pDizIETj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF2pDizIETj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF2pDizIETj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تعرفوا على حصاد 2024.. فنانون عانوا من البطالة وقلة الفرص داخل الوسط الفني

إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية

كما تعرضت الفنانة إيمي سمير غانم خلال الفترة الماضية لوعكة صحية، وأعلنت ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، من دون الكشف عن أي تفاصيل عن حالتها؛ ما أثار قلق محبيها ومتابعيها؛ وشاركت إيمي صورة للدواء الذي تتناوله.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب إيمي على إنستغرام



يُذكر أن إيمي سمير غانم قد تعرّضت أواخر العام الماضي 2024 لوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية شديدة في الصدر، وخضعت حينها لجلسات الأكسجين.

تشارك النجمة إيمي سمير غانم خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا"، الذي يجمعها بزوجها حسن الرداد، وقد ظهر أبطال المسلسل في بوسترات العمل؛ حسن الرداد وإيمي سمير غانم بالشخصيات التي سيقدِّمها النجمان والتي تميزت بالطابع الكوميدي؛ حيث ظهرت إيمي بشخصية مذيعة، بينما ظهر الرداد بلوك مختلف تماماً؛ حيث ظهر بشنب كثيف ولحية على غير المعتاد، وفي لوك آخر ظهر من دون شعر "أصلع".

حيث يدخل حسن الرداد وإيمي سمير غانم عالم الفانتازيا خلال أحداث مسلسل "عقبال عندكوا"؛ حيث علمت «الخليج 365» أن العمل يدور حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة، ولكنهما يُضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة زواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.

مسلسل "عقبال عندكوا" يجمع حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

منة فضالي تتعرض لوعكة صحية: بموت

كما تعرضت أيضًا النجمة منة فضالي لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني "سيد الناس"؛ وكتبت من خلال حسابها على "فيسبوك" منشورًا أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث قالت: "بموت حرارتي 39 اخدت كل الادويه مفيش فايده وكحه جامده جدا"، وقد انهالت عليها تعليقات كل محبيها ومتابعيها متمنين لها الخير وداعين بالشفاء العاجل.



تواصل النجمة منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوق، ويشاركها بطولة العمل عدد من النجوم وهم عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهمي، أحمد رزق وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي وتأليف خالد صلاح.