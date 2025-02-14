ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها "وتقابل حبيب"، حيث ظهرت مع الممثل رشوان توفيق في لحظة مليئة بالحب والاحترام، في الفيديو، قبّلت ياسمين يد ورأس رشوان تعبيرًا عن تقديرها له، وكتبت تعليقًا: "القمر والعسل ده.
. ربنا يعطيه الصحة والعافية".
بدوره، رد رشوان توفيق بتقبيل يدها وقال: "حبيبتي الجميلة.. بحبك، ربنا يبارك فيك". الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا خاصة بعد تعافي رشوان توفيق من الأزمة الصحية الأخيرة.
مسلسل "وتقابل حبيب" سيعرض في رمضان 2025 بمشاركة عدد من الممثلين مثل كريم فهمي، أنوشكا، وخالد سليم. كما بدأت ياسمين تصوير فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" مع أكرم حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مؤثرة بين ياسمين عبدالعزيز ورشوان توفيق في كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.