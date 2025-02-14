لحظة مؤثرة بين ياسمين عبدالعزيز ورشوان توفيق في كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها "وتقابل حبيب"، حيث ظهرت مع الممثل رشوان توفيق في لحظة مليئة بالحب والاحترام، في الفيديو، قبّلت ياسمين يد ورأس رشوان تعبيرًا عن تقديرها له، وكتبت تعليقًا: "القمر والعسل ده.

. ربنا يعطيه الصحة والعافية".

بدوره، رد رشوان توفيق بتقبيل يدها وقال: "حبيبتي الجميلة.. بحبك، ربنا يبارك فيك". الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا خاصة بعد تعافي رشوان توفيق من الأزمة الصحية الأخيرة.

مسلسل "وتقابل حبيب" سيعرض في رمضان 2025 بمشاركة عدد من الممثلين مثل كريم فهمي، أنوشكا، وخالد سليم. كما بدأت ياسمين تصوير فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" مع أكرم حسني.

