هيفا وهبي تتألق بساعة فاخرة من "Audemars Piguet" وهذا سعرها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأنظار بإطلالتها الفاخرة بالفيدو من باريس يوم أمس، حيث شوهدت وهي ترتدي ساعة "Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon" المصنوعة من الستانلس ستيل، والتي تتميز بميناء بورغندي مذهل وآلية توربيون متطورة.



هذه الساعة الفاخرة، التي يصل سعرها إلى 330,000 دولار أميركي ، تُعتبر واحدة من أبرز إصدارات الدار السويسرية الشهيرة، وتجمع بين الأناقة والتعقيد التقني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الساعات الفاخرة.

مع كل ظهور لها، تؤكد هيفا وهبي مكانتها كواحدة من أكثر الفنانات أناقةً وتأثيرًا في عالم الموضة، حيث تحرص دائمًا على إختيار قطع استثنائية تعكس ذوقها الرفيع.





