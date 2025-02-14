على أنغام "ولا شي" .. فيديو فكاهي لـ رامي عياش أثناء محاولته عمل المنقوشة بالفرن

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني رامي عياش مع متابعيه عبر حسابه فيديو طريف وهو يحاول صنع المنقوشة بالفرن، وفي الفيديو وعلى أنغام أغنيته " ولا شي" ؟، عبّر عياش عن عدم معرفته الكاملة في تحضير هذه الأكلة، مما أثار تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بروح الدعابة التي يتمتع بها، وكتب رامي تعليقًا ساخرًا: "جرّبت … بس ما بعرف قدي نجحت، شو رأيكن بالنتيجة؟ ولا شي".



وحقق رامي عياش، نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "ولا شي"، التي طرحها قبل بضعة أيام، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع موسيقي تيم.

العمل يحمل الطابع الرومانسي، وقد نقله رامي عياش إلى الجمهور بإحساسه العالي وصوته الرائع، كما أن الفيديو كليب على الرغم من بساطته، إلا أنه وصل إلى الجمهور بشكل كبير، من إخراج كريستال مهنا.

حققت الأغنية أكثر من 2 مليون ونصف المليون مشاهدة في 4 أيام فقط، وهي ضمن قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً على يوتيوب، وبذلك يكون رامي قد أثبت مرة جديدة حضوره القوي على الساحة الفنية.