ماريتا الحلاني تعبر عن شوقها لزوجها كميل أبي خليل في عيد الحب - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر حسابها رسالة مؤثرة بمناسبة عيد الحب، حيث عبرت عن شوقها لزوجها كميل أبي خليل قائلة: "Missing you this Valentine's ". وشاركت ماريتا صورة تجمعها بكميل، مما لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم لهذه اللحظة الرومانسية.

من ناحية أخرى كان ماريتا قد إحتفلت، بعيد ميلادها بطريقة مميزة، وشاركت متابعيها عبر حسابها، صورة تجمعها بوالدها الفنان عاصي الحلاني. وظهرت ماريتا وهي تحمل قالب الحلوى في يديها، بينما يحتضنها والدها عاصي بحب وحنان، في لفتة مؤثرة.

عبرت ماريتا عن سعادتها الكبيرة بتلك اللحظات مع والدها، الذي يُعتبر دائمًا سندها ورفيقها في مشوارها الفني.

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