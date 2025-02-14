العلامة المتألقة في عالم المجهورات VOYAGEUR تفتح أبوابها في وسط بيروت

عودة الحياة الى بيروت بعد كل التطورات السابقة، بدأت ترسم معالم مرحلة جديدة ومشرقة وواعدة في العاصمة.

العلامة التجارية الفاخرة للمجوهراتVOYAGEUR أعلنت وبكل فخر افتتاح محلاتها الجديدة في وسط بيروت في وقت تعكس هذه الخطوة إيماناً عميقاً بمرونة لبنان وروح العزيمة التي لم تحبط شعبه وإيمان بالمستقبل الواعد.

على الرغم من التحديات، كان استثمار VOYAGEUR في بيروت بمثابة شهادة على روح المدينة التي لم تنكسر، حيث تستمر الجماليات والثقافة والحرفية في التألق. فمن خلال The Chapter Event، أعادت العلامة تأكيد التزامها بلبنان، مع الاحتفاء بإرثه والنظر إلى المستقبل بثقة وأمل.

أحضرت الأمسية الحصرية، التي صممتها IKEBANA وروني باسيل، ١٥٠ ضيفاً مميزاً، بما في ذلك عدد من كبار الشخصيات، مشاهير، مؤثرين في مجال الموضة، وممثلين من وسائل الإعلام الرئيسية من لبنان والخارج. حضر عدد كبير من وسائل الإعلام من جميع القطاعات للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

تم تأسيس VOYAGEUR على يد السيد بشير سركيس، وهي علامة تجارية للمجوهرات الفاخرة تقوم على إرث عائلي من الحرفية والطموح. تأسست في عام ٢٠٢٥ كجزء من توسع مجموعة سركيس، وتخصصت في تصميمات يدوية أنيقة تمزج بسلاسة بين الألماس والأحجار الكريمة في الخواتم والأساور والأقراط.

استمتع الضيوف بافتتاح الفرع الجديد الذي تخلله عروض حية وترفيهية وحفل استقبال راقٍ. على مقربة من عيد الحب، كانت المناسبة أيضاً بمثابة تكريم للحب والأناقة ولمعان بيروت الأبدي.

“عندما تتألق بيروت، نتألق نحن أيضاً.” كانت هذه الليلة المضيئة بداية رحلة جديدة، تحتفل بالجمال الأبدي والإيمان الراسخ بمستقبل لبنان. قال المنظمون.

VOYAGEUR هي أكثر من مجرد علامة تجارية للمجوهرات؛ إنها رمز للحرفية والشغف والمثابرة. كل قطعة تروي قصة من الحرفية والحب، حاملة في طياتها روح مدينة لا تتوقف عن التألق.