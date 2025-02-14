شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى عن علاقتها بـ ظافر العابدين: بتفائل بالشغل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هند صبرى عن علاقتها بـ ظافر العابدين خلال حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى قائلة أنها تتفاءل بالعمل معه، وأنهما بينهما كيميا خلال العمل سوياً منذ زمن طويل قائلة: "كتير ما يعرفوش إننا أصحاب وزملا من قبل ما نيجى مصر، وأنا عرفت المنتج طارق الجنايني عليه وقلت ليه فيه ممثل موهوب لو جه مصر ها يعمل حاجة مختلفة، وبالفعل اتفقوا لكن المشروع ما تمش في النهاية، قبل ما ييجي ونشتغل سوا فى فيرتيجو".

وأضافت: "ظافر فنان فاهم هو بيقدم إيه، وعنده حضور وكاريزما في كل دور بيقدمه".

كما سبق وروت الفنانة هند صبرى كواليس العمل على شخصيتها في فيلم الفيل الأزرق 2 قائلة: كنت بروح اللوكيشن العب لأن الدور كان مميزا جداً وكنت حابة أشتغل عليه من كتر العالم المشوق اللى موجود في الفيلم بالإضافة لطبيعة الشخصية اللى صعب الواحد يلاقيها تاني علشان كده كنت مبسوطة جداً وأنا بشتغل طوال كواليس الفيلم ده".

وأضافت هند صبرى حول التصريحات الأخيرة من منة شلبى التي أشادت فيها بطريقة لعب هند صبرى للدور حينما أكدت أنها تمنت لعب تلك الشخصية مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تكن لتجسده أفضل من هند صبرى بقولها : "منة ممثلة كبيرة وشخصية جميلة وكلمتني وقت عرض الفيلم أشادت بتمثيلي، وحلو أما تكون الروح دي موجودة بهذا الشكل".

وحلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى مساء الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء فى حلقة خاصة تتطرق فيها إلى كواليس أبرز أعمالها على مدار مسيرة مميزة تألقت فيها ما بين السينما والدراما. كما تتطرق إلى كواليس أعمالها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نشاطا كبيرة.

وشاركت هند صبري فى عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، "عايز حقي" و"إزاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عددا من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.