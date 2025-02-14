شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم دبور: لا نزال فى بداية الرحلة وأمام فيلم "ضى" الكثير ليحققه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض صناع فيلم "ضى" (سيرة أهل الضى) رحلة جديدة فى العاصمة الألمانية، وذلك بمشاركة الفيلم فى مسابقة "أجيال" داخل مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته 75، ويعرض الفيلم فى خمسة عروض، أولها يوم 19 نوفمبر 2025.

ويحضر المهرجان صناع العمل وأبطاله على رأسهم المخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى أبطاله أسيل عمران وبدر محمد، والمؤلف هيثم دبور، والمنتجين أحمد بدوي وفيصل بلطيور، بالإضافة إلى النجم أحمد حلمي والذي يشارك في الفيلم ضمن عدد من ضيوف الشرف الذين تكتم الصناع على تواجدهم في الفيلم وأثار الأمر ترحيبا من الجمهور والنقاد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



من كواليس فيلم ضى



فيلم ضى



كواليس فيلم ضى

وكشف صناع العمل عن أول صور من كواليس العمل، والذي تم تصويره في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر، ليشكل تجربة بصرية وإنتاجية مميزة، وتصدى لصورة الفيلم عدسة مدير التصوير عبد السلام موسى ليعكس الرحلة والتجربة البصرية الخاصة بالفيلم.

ولم يكشف صناع العمل عن صور ضيوف الشرف الذين يتواجدون فى الفيلم وفى مقدمتهم المطرب الكبير محمد منير والنجوم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح، تامر نبيل، أمينة خليل، أحمد عبد الحميد، محمد شاهين، عارفة عبد الرسول، لميس الحديدي، وحنان سليمان.

وتضم العناصر خلف الكاميرا الإشراف الفني والديكور والديكور الذي قدمه علي حسام علي ولميس سليمان، بالإضافة إلى مونتاج باهر رشيد، ومنتج تنفيذي محمود متولي.

لا تقل بقية عناصر الفيلم عن الصورة، حيث تم تصميم شريط الصوت ليعكس طبيعة الرحلة ويتمازج مع الأغنيات التي تمتلئ بالفيلم، وقام بتصميم شريط الصوت أحمد صبور، والموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقى مينا سامي.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

اختيار بطل الفيلم

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

وعن اختيار فيلم "ضي" في افتتاح مهرجان "برلين"، يقول المخرج والمنتج "كريم الشناوي": "سعيد باختيار فيلم ضي في مهرجان برلين، وعندي فضول لمعرفة ردود فعل جمهور مهرجان عريض، خاصة أن الفيلم يشارك في مسابقة مهمة هي أجيال".

ويعلق المؤلف والمنتج "هيثم دبور": "أعتقد أننا لا نزال في بداية الرحلة، وأمام فيلم "ضي" الكثير ليحققه سواء في المهرجانات أو العرض التجاري، وتواجد فيلم مصري في مهرجان برلين يشعرنا بالمسئولية".

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.