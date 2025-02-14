شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد الحب بأحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ليلى علوى لجلسة تصوير احتفالا بعيد الحب، وظهرت خلالها بصور أظهرت جمالها، ونالت إعجاب محبيها.



ليلى علوي



ليلي علوى



الفنانة ليلى علوى



الفنانة ليلي علوى

وشاركت مؤخرا ليلى علوى فى فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

فيلم المستريحة يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد في السينما للمرة الرابعة بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021، و"سوجر دادى" عام 2023، و"جوازة توكسيك" الذى تم عرضه هذا العام وشارك فى محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.