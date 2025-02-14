أبرزهم أحلام وزوجها.. ثنائيات خليجية رومانسية في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 07:23 مساءً - يحتفل العالم من كل عام اليوم الموافق 14 فبراير بيوم الحب، ويعيش عدد من نجوم الخليج لحظات حب رومانسية برفقة شركائهم، وذلك احتفالاً وتقديراً لعلاقة الحب والصداقة التي تجمعهما، وإليكم فيما يلي أبرز الثنائيات الخليجية الرومانسية التي حققت نجاحاً وشهرة كبيرة؛ وأبرزهم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

أحلام وزوجها .. قصة حب تتحدى الشائعات

قبل أشهر واجهت أحلام شائعات جديدة حول علاقتها بزوجها مبارك الهاجري، حيث ترددت شائعات عن توتر العلاقة بينهما، وأن المقاطع المصورة التي نشرتها في الصيف الماضي فيديوهات قديمة غرضها إبعاد الأنظار عن حياتها الشخصية.

لكن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية أكدت أحلام أنها ليست مضطرة للحديث عن حياتها الشخصية وتوضيح مثل هذه الأمور، وعبرت عن حبها لزوجها بكلمات كان نصها "الحب الذي يجمع بيني وبين "مبارك" لا يكتب، ونريد أن ننشره وليس للإشهار إطلاقاً، الجميع يعرف ذلك، ويكفي أن لديّ منه ثلاثة أبناء؛ فاهد وفاطمة ولولوة، الله يحفظهم، ما بيني وبين مبارك هو حب واحترام كبير".

ودائماً ما تحرص الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، على نشر مقاطع فيديو توثق علاقتهما ببعض وحالة الرومانسية التي يعيشها الثنائي، وهي خير دليل على قوة ومتانة علاقتهما الزوجية، التي يردُّان من خلالها على أي شائعات تستهدف علاقتهما.

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إلهام علي وزوجها خالد صقر .. نجاح في الحب والفن

كما يُعد الثنائي السعودي إلهام علي وزوجها خالد صقر من أكثر الثنائيات الخليجية رومانسية، حيث نرى صورهما دائمًا على السوشيال ميدبا ونظرات الحب المتبادلة بينهما واضحة، وكما اجتمعا في الحب؛ اجتمعا ونجحا في العديد من الأعمال الفنية حيث اجتمعا في الدراما في مسلسلات مثل "اختطاف، سكة سفر"؛ وفي السينما اجتمعا في فليمي"السجين، اختياري"، كما اجتمعا على خشبة المسرح مرة واحدة من خلال مسرحية "وش أخبارك" التي تدور أحداثها في إطار درامي كوميدي، وهي من تأليف محمد الفهادي، وإخراج خالد الباز، بمشاركة عدد آخر من النجوم فايز الملكي، حمد المزيني وآخرين.

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هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم .. وصفة سحرية لزواج ناجح

يعتبر زواج الفنانة البحرنينة هيفاء حسين والنجم والمخرج الإماراتي حبيب غلوم من أنجح الزيجات في الوسط الفني، واللذين أثبتا أن فارق العمر لا يقف في وجه الحب بين أي ثنائي حيث تصغر هيفاء زوجها بسنوات كثيرة.

وفي لقاء سابق على هامش إحدى الفعاليات، وجّه للثنائي مراسل "الخليج 365" سؤالاً حول الوصفة السحرية للزواج الناجح، لترد عليه هيفاء قائلة، في كل لقاء إعلامي تظهر من خلاله تشير في حديثها بأن الكثيرين يعتقدون بعدم وجود أي مشاكل بينها وبين حبيب غلوم أو اختلافات في وجهات النظر، لأنهم يعتقدون أن زواجهما أكثر مثالية، ولكن في الحقيقة هما مثلهما مثل الآخرين، منوهةً على أن نجاح أي زواج واستمراره قائم على عدة أشياء أبرزها، هو الاحترام المتبادل بين الطرفين ثم التنازلات، مضيفة: "التنازلات ثم التنازلات هي أساس الاستمرارية".

وجاء أيضاً رأي الفنان حبيب غلوم في هذا الأمر، متماشياً مع رأي زوجته، وهو أن الاحترام المتبادل بين الزوجين مهم للغاية للحافظ على الاستمرارية في الزواج.

وتابع: "الناس ينظرون للفنانين على أنهم ملائكة ومن المفترض عليهم عدم وقوع أي خلاف بينهما، ولكن نحن بشر والمهم هنا هو الاحترام باعتباره عاملاً مهماً في استمرار الزواج".



وقد تزوجا عام 2010 أي من حوالي 15 عامًا، وأسفر هذا الزواج عن ولديهما التوأم سلطان وجواهر.

هيا عبد السلام وزوجها .. صداقة كللها الزواج

الثنائي الخليجي الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام وزوجها فؤاد علي يعيشان حياة زوجية يسودها التفاهم والحب والرومانسية؛ وقد تزوج الثنائي في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2014 بعد قصة حب، وخلال مسيرتهما الفنية، شارك فؤاد وهيا في أعمالٍ عدةٍ معاً، وأخرى منفردة، لاقت جميعها نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدةٍ عالية عند عرضها، كما أخرجت هيا عديداً من المسلسلات والمسرحيات.

ودائمًا ما يشارك الثنائي لحظاتهما الرومانسية التي تجمعهما، كما يعبران باستمرار عن حبهما لبعض من خلال منشورات يعبران من خلالها بكلمات رومانسية رقيقة عن حبهما .

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فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي .. قصة حب وكفاح

يُعد الفنانان ونجما مواقع التواصل الاجتماعي فرح الهادي وعقيل الرئيسي، من أكثر الثنائيات الخليجية الرومانسية أيضًا، واللذان دائمًا ما يشاركان جمهورهما ومحبيهما بصور وفيديوهات تجمعهما بولديهما آدم ونوح في لحظات أسرية دافئة ومليئة بالحب.

كان فرح الهادي وعقيل الرئيسي قد رزقا مؤخرًا بطفلهما الثاني وأطلقا عليه اسم نوح، ونشر عقيل مجموعة صور وفيديو مع طفله من دون الكشف عن ملامح وجهه. علماً أن فرح وعقيل هما والدان لطفل يدعى آدم وكانا قد رزقا به في أغسطس من العام 2023

وقد شارك الزوجان عقيل الرئيسي وفرح الهادي الخبر السعيد مع متابعيهما عبر حسابيهما على إنستغرام، حيث نشر عقيل فيديو من داخل المستشفى لحظة ولادة طفله وهو يحمله بين يديه وهو يؤذن في أذنه من دون أن يكشف عن ملامحه.

وعلق عقيل الرئيسي على الفيديو "الله يرزق كل مشتاق ...الشعور سبحان الله نوح عقيل الرئيسي". وردت زوجته الفنانة فرح الهادي على تعليقه وكتبت "بو آدم ونوح". ووضعت إيموجي القلب باللون الأبيض. وقد انهالت التعليقات المباركة لفرح وعقيل وتمنى متابعوهما دوام الصحة والسعادة لمولودهما والعمر المديد.

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