هذه هدية ناصيف زيتون لزوجته دانييلا رحمة في يوم الحب.. شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 07:23 مساءً - احتفالًا بيوم الحب والذي يوافق 14 فبراير؛ شاركت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة جمهورها ومحبيها الهدية التي أهداها لها زوجها في هذا اليوم، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هدية ناصيف زيتون لدانييلا رحمة بيوم الحب

نشرت دانييلا رحمة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" صورة من هدية زوجها المطرب السوري ناصيف زيتون لها في يوم الحب؛ صورة استعرضت من خلالها باقة كبيرة من الورود الحمراء وظهرت يدها وهي تضع خاتم الزواج ما يدل على أن هذه الباقة هي من زوجها الفنان ناصيف زيتون.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب دانييلا رحمة على إنستغرام



وكان الثنائي دانييلا رحمة وناصيف زيتون احتفلا بزفافهما، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو الماضي، في لبنان، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين جداً والعائلة، وتم منع التصوير نهائياً، بعد وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها.

وكان النجم السوري ناصيف زيتون قد كشف عن جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافه على النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، وأطلق الثنائي ألبوم الصور عبر حسابهما على "إنستغرام"، وعلق زيتون على ألبوم الصور بتوثيق تاريخ الزواج الذي وافق اليوم الأول من شهر يوليو من العام الفائت، واكتفى بقوله: "السيد والسيدة زيتون".

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دانييلا رحمة حاضرة في المارثون الرمضاني بـ "نفس"

تشارك النجمة دانييلا رحمة بمسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، دانييلا رحمة، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.

وقد روّج أبطال العمل لشخصياتهم في المسلسل من خلال حساباتهم الشخصية على "إنستغرام"؛ حيث تجسّد دانييلا رحمة شخصية "روح شهاب"، وعلّقت على دورها؛ قائلة: "لوما العتمة ما كنت شفت حقيقتي"؛ مما يعكس عمق الشخصية.

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أما عابد فهد؛ فيؤدي دَور "أنسي الرمال"؛ حيث شارك عبْر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورتين لشخصيته؛ معلقاً: "العرض ما حيوقف. المسرح حيبقى لآخر نفس بصدري. ثبتوا رجليكم بالخشبة وتنفسوا. تنفسوا مع أنسي الرمال".

ومعتصم النهار يؤدي شخصية "غيث السبع"؛ حيث نشر صورة له عبْر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "رجعت من العتمة يلي دفنوني فيها. وهي الأيام غير هديك الأيام الحساب كبر وكتار يلي لازم يدفعوا الثمن".

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