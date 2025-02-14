تامر حسني يستذكر الراحل عزت أبو عوف بمناسبة عيد الحب - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني مع متابعيه، منشورًا مؤثرًا بمناسبة عيد الحب، حيث إستذكر الممثل الراحل عزت أبو عوف في مشهد كوميدي جمعهما معًا في أحد أعمالهم، حيث شارك حسني مشهداً يجمعه بعزت أبو عوف من فيلم عمر وسلمى وعلق كاتباً : "لڤالنتاين غصب عني لازم أفتكر المشهد ده، وفاكر وأنا بألفه مخصوص لحبيبي النجم الغالي أوي الله يرحمه دكتور عزت أبو عوف.

وكل شوية أخليه يعيد كلمة "إيه ڤالنتاين" عشان يزعق فيها، وكل شوية يعملها عادي وأقول له لا مش موافق، عندك أحلى، وهو يقولي "حلو كده"، وأنا أقول له "لا معلش عايز أضحك". لحد ما راح ضارب واحدة "آااااععع ڤالنتاين" . وراح مفاجئني كمان يا روح النونه ، وخلاني قاعد بضحك بجد لآخر المشهد وأنا عمال أقول جوايا أنا بضحك بجد وببوظ المشهد. الراجل يا خسارة هنعيده لحد ما المخرج الكبير أحمد البدري رحمة الله قال إنه عجبته وحس إن روح المشهد كده أحلى… حبايب قلبي الغاليين، كل يوم حب وإنتوا طيبين ."