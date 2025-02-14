رشا شربتجي توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الحب، نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي صورة برفقة زوجها الممثل السوري إبراهيم الشيخ، وكتبت تعليقاً أوردت فيه رسالة رومانسية له:"الحب بيكون أنضج لما يكون شريك الحياة مو بس زوج، ويكون كمان صديق، عيلة، وسنَد، ولما تتحقق هي المعادلة مع الشريك بتكمّل العلاقة كل العمر وبتتجاوز حدود العمر".



شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي الجمهور مجموعة صور برفقة زوجها الممثل السوري إبراهيم الشيخ، من كواليس مسلسل "المهرج" الذي عرض مؤخراً.

وقد أظهرت الصور التناغم بينهما وراء الكواليس بشكل واضح، والعلاقة المميزة التي تجمعهما.