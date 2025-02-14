كاظم الساهر يطلق أغنية جديدة احتفالاً بعيد الحب - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بعيد الحب، بإطلاق أغنيته الجديدة "عيد الحب"، التي أهداها لجمهوره ولكل العشاق تزامناً مع هذه المناسبة في 14 شباط.



الأغنية من تأليفه وألحانه، وتحمل طابعاً رومانسياً يعكس أسلوبه المميز في الموسيقى، وقبل يومين من صدورها، نشر الساهر مقطعاً موسيقياً عبر حسابه، مرفقاً برسالة قال فيها: "أحضّر لكم هدية بمناسبة عيد الحب، ترقّبوها يوم الجمعة 14 فبراير". هذا الإعلان أثار حماس متابعيه الذين انتظروا الأغنية بشوق، وعند إصدارها، نشر الساهر رسالة أخرى قال فيها: "سعيد بمشاركتكم أغنيتي الجديدة (عيد الحب) في هذا اليوم المميز، أتمنى أن تنال إعجابكم"، وسرعان ما لاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث أشاد محبوه بجمال كلماتها ولحنها، معتبرين أنها تعكس أجواء هذه المناسبة بشكل مثالي.

جاء التوزيع الموسيقي للأغنية بتوقيع الفنان اللبناني ميشيل فاضل، مما أضفى عليها طابعاً أنيقاً يتماشى مع أسلوب كاظم الساهر الفني، ورغم مرور وقت قصير على طرحها، حققت الأغنية انتشاراً كبيراً، مضيفة نجاحاً جديداً لمسيرته الفنية.

