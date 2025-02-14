شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع عيد الحب.. ياسمين عبد العزيز ومى عز الدين نجمتا الرومانسية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الحب يوم مميز لدى العالم يحتفلون خلاله بالمشاعر الجميلة والرومانسية التى تجمع بين طرفين، وهذا العام يأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك الذى يفصلنا عنه أسبوعان فقط، والذى يشهد انطلاق المارثون الدرامي لعدد كبير من المسلسلات التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تتسم بالتنوع الدرامي بكل أشكاله، لا سيما أن الرومانسية لها نصيب فى هذا الموسم الرمضانى برعاية النجمتين ياسمين عبد العزيز ومي عز الدين.

تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل وتقابل حبيب، ورغم أن ياسمين عبد العزيز تكتشف خلاله خيانة زوجها وزواجه من أخرى وتنفصل عنه، إلا أن في نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة تعيش بعدها صراعات عاطفية وتتوالى الأحداث في إطار رومانسى اجتماعى.

وتخوض النجمة مى عز الدين موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي مع جانب رومانسي، حيث يسلط الضوء على مفهوم الأمل والتغيير، وكيف يمكن للإنسان أن يجد فرصًاً جديدة غير متوقعة في الحياة رغم الظروف الصعبة وأمام المعوقات، واتسم البرومو التشويقى للمسلسل حالة من الحب على أنغام أغنية فريد الأطرش "قلبي ومفتاحه"، وقامت مى عز الدين خلال المسلسل بطلب الزواج من آسر ياسين الذى يشاركها البطولة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.