تحديث بالصّور- ماذا أهدى مبارك الهاجري زوجته أحلام في عيد ميلادها؟

إحتفلت الفنّانة الإماراتيّة أحلام بعيد ميلادها الذي يصادف يوم الجمعة في الثّالث عشر من شباط/ فبراير الجاري.

بهذه المناسبة، حرصت أحلام على أن تهنّئ نفسها في البداية من خلال مشاركة متابعيها بصورة لها أرفقتها بالتّعليق التّالي:” كلّ عام وأنا بحمد الله أعيش وبمحبتّكم أكبر كلّ عام وأسرتي بخير وكلّ عام وأنا بكم بخير”.

كما تلقّت أحلام بالمناسبة العديد من المعايدات من جمهورها ومُحبّيها إذ كتب حساب روتانا:” يوم ميلاد سعيد لفنّانة العرب أحلام من روتانا وكُلّ عُشّاقك كل عام وأنت بخير”. وكتبت الممثّلة إلهام علي:” كل عام وأنت بخير يا غالية”.

كما تلقّت أحلام سيلًا من المعايدات من جمهورها عبر مختلف مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

بهذه المناسبة وجّه بطل سباقات سيّارات الرّالي القطريّ، مبارك الهاجري، رسالة رومنسيّة لزوجته أحلام، معبّرًا عن حبّه الكبير لها، متمنّيًا لها أن تبقى أجمل وأنجح إنسانة في هذه الدّنيا وقال: “إلى الغالية الحبيبة العزيزة أمّ فاهد، قطعنا من العمر خمس وعشرين سنة جميلة وكلّ عام يزداد حبّك حبًّا وترابطًا أقوى أسأل الله العلي القدير أن يتمّم علينا بالكمال والصّحّة والنّجاح، ويحفظ لنا عائلتنا وأقرباءنا وأحبابنا ومن يعزّ علينا وكلّ عام وأنت أجمل وأنجح إنسانة بهذا الكون”.

كما أرفق مبارك الهاجري أكثر من صورة من أجواء احتفاله بعيد أحلام ومنها صورة أثناء تقطيع قالب الحلوى الضّخم معها إضافة إلى صور للهدايا التي تلقّتها أحلام بهذه المناسبة.

نذكر أنّ أحلام أطلقت مؤخّرًا الجزء الأوّل من ألبومها الجديد “العناق الأخير” على أن تطلق الجزء الثّاني منه بعد شهر رمضان المبارك .

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على صعيد الحفلات الفنّيّة، تشارك أحلام في إحياء يوم التّأسيس السّعوديّ، إذ تُحيي حفلًا فنّيًّا إلى جانب الفنّانة نوال بعنوان “جلسة بين النّجوم”، في العشرين من فبراير الجاري، على مسرح محمّد عبده أرينا في الرّياض.