هل تستغلّ جنيفر غارنر طلاق لوبّيز من بن أفليك لتعود إليه؟. اليكم الدليل

على الرّغم من التّقارير الأخيرة التي تشير إلى أن جنيفر غارنر وزوجها السّابق بن أفليك يقضيان المزيد من الوقت معًا وسط طلاقه من جنيفر لوبيز، إلّا أنّ مصادر مقرّبة من غارنر تصرّ على عدم وجود مصالحة رومنسيّة بينهما.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن غارنر ذات الأولاد الثّلاثة من آفليك، ملتزمة بشدّة بعلاقتها مع الرّئيس التّنفيذيّ جون ميلر.

بدأت غارنر، البالغة من العمر اثنين وخمسين عامًا، مواعدة “ميلر”، البالغ من العمر سبعة وأربعين عامًا، منذ عام ٢٠١٨، بعد طلاقها من آفليك. وعلى الرّغم من أنّ علاقتها بأفليك ودّيّة، تقول المصادر إنّه لا توتّر في علاقتها الحاليّة مع ميلر.

طمأن أحد المطّلعين قائلا: “كل شيء على ما يرام مع جون وجين”. وقد فكّر الثّنائيّ في اتّخاذ الخطوة التّالية معًا، إذ ورد أنّ “ميلر” كان يتطلّع إلى شراء منزل بالقرب من غارنر قبل حرائق الغابات المدمّرة في لوس أنجلوس الشّهر الماضي.

وكشف أحد المطّلعين أنّ “جون يقضي الكثير من الوقت في منزل غارنر، وحتّى أنه يرافقها إلى موقع التّصوير في الصّباح”.

كانت الرّابطة القويّة بين الثّنائيّ واضحة أيضًا خلال ظهور علنيّ نادر، إذ تقاسمت غارنر وميلر عناقًا دافئًا قبل أن يفترقا.

في حين تبدو علاقة غارنر مع ميلر آمنة، تشير بعض التّقارير الأخيرة إلى أنّ ميلر قد يكون غير مرتاح لطول الوقت الذي يقضيه غارنر وأفليك معًا. وكان الثّنائي الذي اعتمد على نفسه بشكل أكبر منذ طلاق آفليك من لوبيز، يقضي العطلات مثل عيد الميلاد وعيد الشّكر معًا، وهو ما جعل ميلر يشعر بعدم الارتياح.

وأوضح مصدر قريب من الوضع أنّ ميلر ليس قلقًا بشأن إمكانيّة عودة العلاقة الرّومنسيّة بين غارنر وأفليك. ومع ذلك، فإنّ التّقارب المتزايد بين الزّوجَين السّابقَين وتواصلهما المتكرّر جعل ميلر يشعر بعدم الارتياح إلى حدٍّ ما.

وأشار المصدر إلى أنّه “من الصّعب ألّا تشعر بالغيرة عندما يكون من الواضح أنّ بينهما علاقة قويّة وصداقة”.

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بالإضافة إلى إدارة علاقتها الخاصّة، يُقال إنّ غارنر تلعب دورًا رئيسيًّا في تشجيع آفليك على النضوج، وخاصّة في كيفيّة معاملته لـ لوبيز. وأشار مصدر إلى أنّ غارنر تتمتّع “بقدر هائل من النّفوذ” على آفليك، وكانت تشجّعه على أن يكون أكثر احترامًا وامتنانًا تجاه زوجته السّابقة.

وعلى الرّغم من هذه التّيّارات الخفيّة، نجحت غارنر وميلر في إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء. لكن في الشّهر الماضي، شوهدت غارنر وهي ترتدي خاتمًا من الألماس في يدها اليسرى، ما أثار اشاعات حول خطوبتها.