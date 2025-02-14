بالفيديو- هكذا إحتفلت هيفا وهبي بعيد الحبّ في باريس

على طريقتها المميّزة، إحتفلت الفنّانة اللبنانيّة هيفا وهبي، بعيد الحبّ هذا العام إذ نشرت عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو من باريس، تألّقت فيه، بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود وحملت باقة ورد حمراء كبيرة وعلّقت: ”الحب الأوّل والأخير هو حبّ الذّات”.

حاز الفيديو إعجاب الجمهور بشكل كبير الذي أكّد أنّ تفاصيله رائعة ووصف هيفا، بأنّها سيّدة الحبّ في كلّ المواسم وأيقونة الجمال والأنوثة.

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نذكر أنّ هيفا شاركت هذا العام في مهرجان الأغنية العربيّة بدورته الخامسة في بونتاكانا، حيث أحيت حفلًا فنّيًّا ناجحًا من تنظيم “بلومار إيفنتس”.