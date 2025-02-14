قمة IAAPA الشرق الأوسط ٢٠٢٥ في الرياض: مركز عالمي للوجهات الترفيهية

أعلنت المنظمة الدولية لمدن الملاهي والوجهات الترفيهية (IAAPA) بالتعاون مع “موسم الرياض” إقامة قمة IAAPA الشرق الأوسط ٢٠٢٥ في مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ من الشهر الجاري.

وسيجمع هذا الحدث، قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث التقنيات والفرص في قطاع الترفيه.

وسيتضمن الحدث جلسات حوارية وفرصًا للتواصل مع كبار خبراء الوجهات الترفيهية والحدائق المائية ومراكز الترفيه العائلية. كما سيتمكن الحضور من زيارة معرض حصري يعرض منتجات وخدمات مبتكرة.

ويأتي اختيار الرياض كمدينة مضيفة للمرة الثانية، ليؤكد على الدور المتزايد للمملكة العربية السعودية كمدينة رائدة في مجال الترفيه، تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء وجهات ترفيهية عالمية المستوى. وستسلط قمة IAAPA الشرق الأوسط ٢٠٢٥ الضوء على التحول السريع الذي تشهده المملكة لتصبح مركزًا رائدًا للترفيه.

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وقال جاكوب وال، رئيس IAAPA: “نحن متحمسون لاستضافة قمة IAAPA الشرق الأوسط في الرياض، المدينة التي تجسد مستقبل صناعة الجذب العالمية. لن يبرز هذا الحدث الابتكارات المذهلة التي تحدث في الشرق الأوسط فحسب، بل سيعزز أيضًا التعاون ويُلهم أفكارًا جديدة ستشكل مستقبل الترفيه في جميع أنحاء العالم.”