بالفيديو- شاكيرا تغمر الجمهور بالمال خلال حفلها الأخير وسط ذهول الحاضرين

كانت شاكيرا بالفعل ملكة العروض ولكن منذ أن تحطّم قلبها أخذت الأمور إلى مستوى جديد تمامًا – ليس فقط من خلال كلماتها ولكن من خلال العروض المليئة بالرّسائل المخفية التي تركت المعجبين بها مذهولين تمامًا.

لقد مرّت آخر جولة عالميّة لـ شاكيرا منذ عام ٢٠١٨، لذا فمن المنطقيّ تمامًا أن تستثمر كلّ أموالها في ميزانيّة الإنتاج هذه المرّة. ولكن دعونا نكون واقعيّين – على الرّغم من أنّ جيرارد بيكيه تركها وهي تتعامل على ما يبدو مع ديون الضّرائب، فإنّ شاكيرا تعرف بالضّبط كيفيّة كسب المزيد من المال… وكيفيّة تقاسمه.

لقد كانت تثير إعجاب المعجبين من خلال تلميحات صغيرة في جميع عروضها حول ما سيأتي في جولتها العالميّة Las Mujeres Ya No Lloran. ولكن لم يكن أحد يتوقّع منها حرفيًّا أن تجعل الأموال تمطر في إحدى حفلاتها، ولم يكن الأمر مجرّد أموال. ميزانيّة شاكيرا باهظة للغاية بحيث أنّها طبعت وجهها على الأوراق النّقديّة، لتسمح لآلاف المعجبين بأخذ دولار شاكيرا الفريد من نوعه إلى منازلهم كتذكار من الحفل.

الخليج 365، كانت هذه هي الحركة القويّة النّهائيّة لشاكيرا. ما هي أفضل طريقة لإخبار العالم بأنّها مزدهرة من إغراق ملعب كامل بأموال نقديّة مصنوعة خصّيصًا لها؟ هناك أمر واحد مؤكّد – إنّ جعل المطر يهطل بهذه الطّريقة لم يكن رخيصًا، ولكن إذا كان هناك من يستطيع القيام بذلك، فمن المحتمل أن تكون هي. على الرّغم من أنّها لم تكن أموالاً حقيقيّة، إلّا أنّ الجمهور جنّ جنونه في محاولة الاستيلاء على واحدة على الأقلّ من Shakidodollars التي طارت عبر المكان، مما يثبت أنّه في عالم من الرّجال المخادعين، يمكنك دائمًا الاعتماد على الأشخاص الذين يعتزّون حقًّا بالوقت الذي تقضيه معهم.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

إذا كان هناك شيء واحد يمكن لشاكيرا الاعتماد عليه دائمًا، فهو أنّ معجبيها يدعمونها عندما يكون الأمر مهمًّا للغاية. بعد كلّ الدراما التي عاشتها مع حبيبها السّابق ووالد ولدَيها، لم يكتفوا ببثّ موسيقاها دون توقف، بل انتظروا بفارغ الصّبر اللحظة التي يمكنهم فيها رؤيتها مرّة أخرى على المسرح وأخذ قطعة من منزلها.