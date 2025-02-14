شريف رمزي في يوم الحب: وقعت بغرام كل بطلات أفلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 04:19 مساءً - قال الفنان شريف رمزي إن الفنان عندما يقدم شخصية خلال أحد الأعمال الفنية يتوحد معها، حتى يشعر أنه هذه الشخصية بالفعل، وهو ما يدفعه أحيانًا إلى الشعور بحبه لبطلات الأعمال الرومانسية التي يشارك بها.

أضاف "رمزي" خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي في حلقة خاصة من برنامج "أسرار النجوم" بمناسبة يوم الحب، أن أحيانًا ما يصاب الفنان بتشتت حول حقيقة حُبه للممثلة التي يقدم معها مشاهد رومانسية، حتى أنه قد يظن أنه يُحبها حقًا خلال تصوير العمل.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏NogoumFM‏ (@‏nogoumfm‏)‏

أوضح شريف رمزي: ساعات بتوصل أنك مش عارف أنت بتحب البنت دي لأن المفروض أحبها ولا حبيتها بجد وبيكون في اختلاط لحد ما الفيلم يخلص وكله يرجع لحياته الطبيعية.. أي ممثل بيشتغل في فيلم لو فيه قصة حب بينه وبين واحدة، أعتقد أنه بيحس ساعتها أنه بيعيشها بجد".

أكد أنه أحب كل بطلات أعماله التي تضمنت قصص حب، موضحًا: "حبيت كل البطلات اللي اشتغلت معاهم، أي بطلة حبيتها في عمل أنا يمكن حبيتها في الحقيقة أو حسيت وإحنا شغالين إني حبيتها بجد.. وبعد شوية الموضوع بيخلص".

"خالد نور وولده نور خالد" أحدث أعمال شريف رمزي التلفزيونية

يذكر أنّ الفنان شريف رمزي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، مع الثنائي شيكو وكريم محمود عبد العزيز، وحققوا نجاحاً جماهيريّاً كبيراً طوال فترة عرض المسلسل، الذي يدور حول فكرة افتراضية، تبدأ مع مُفارقة غير متوقعة وصدفة غير مُرتبة تجمع أباً وابنه من دون اختلاف في العُمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب، ولا يعلم أحد كيف حدثت؛ ما يؤدي إلى ظهور الأب وابنه في العمر نفسه معاً، كما يُسبب الكثير من المُفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة.

يمكنكم قراءة .. شريف رمزي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل عودته للسينما بعد غياب 9 أعوام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».