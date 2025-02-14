أحمد جمال: خطبت فرح الموجي بعد ساعة واحدة من أول لقاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 04:19 مساءً - تحدث المطرب أحمد جمال، عن تفاصيل ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، نجمة «The Voice Kids»، قائلا: «قررت خطبتها بعد لقاء واحد، وأخطف خطوبة مع أغنية جديدة ونبدأ العام الجديد ببداية سعيدة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج معكم منى الشاذلي: أنه تعرف على فرح بعد أن أصبحت شابة، ولم يشاهدها في برنامج «The Voice Kids»، أو يعرف أنها مطربة، قائلا «كل هذه الأشياء كانت مفاجآت اكتشفتها».

عزومة مشتركة كانت سبب التعارف

وأوضح أحمد جمال أن بداية الإعجاب، بدأت بدعوة من صديق مشترك لهما على «عزومة»؛ لكنها تأجلت لاعتذارها عن الحضور، مضيفا: «أنا كنت في الطريق ورجعت بسببها، وبعد ثلاثة أيام، التقينا في العزومة، في خلال ساعة كنت حسمت القرار أثناء الأكل.

وتابع: بعد العزومة، كلمت صديقي المشترك وسألته فرح مخطوبة؟ قال لي إنه لا يعرف، قلت له أنا قررت أخطبها ولما تعرف بلغني، مشيرا إلى أن صديقه كان متفاجئا ومصدوما من سرعة قراره.

أحمد جمال: لا أجيد التحدث في المناسبات العاطفية

وذكر أن خطيبته هي ابنة الموسيقار حمادة الموجي، لافتا أنه يعرفه شخصيًا وعمل معه في السابق، مضيفا: فضلت الموضوع يكون بطريقة غير مباشرة من خلال صديق، لأني لا أجيد التحدث في هذه المواقف.

من جانبها، قالت الفنانة الشابة فرح الموجي، إنها لم تكن تتوقع ولم تشعر بالإعجاب من جانبه خلال اللقاء، متابعة: كنت متفاجئة ولم أتوقع قراره، خاصة وأنه لم يظهر عليه أي مشاعر إعجاب.

"مابيعتذرش" أحدث أغاني أحمد جمال

يُذكر أن النجمقد طرح مؤخراً أحدث أغانيه المصورة وهي "مابيعتذرش"، والتي حملت في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب للحبيب، وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "مابيعتذرش مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش أن العتاب في الحب أصلاً شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع أن عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي".

تأتي أغنية "مابيعتذرش" من كلمات محمد البنداري وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم.

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