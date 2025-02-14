أبرز ما كشفه البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة 2.. رمضان 2025

عودة عيسى الوزان إلى الحياة

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طارق لطفى متزوج ثراء جبيل وعلى علاقة براقصة

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لمحة كوميدة من زينة على طريقة أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 04:19 مساءً - طرح صناع مسلسل "" البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وكشف البرومو الرسمي عن الكثير من ملامح الجزء الثاني سواء من ناحية التحولات التي حدثت للأبطال أو الشخصيات الجديدة في الجزء الثاني.البرمو الرسمي لمسلسل "" كشف عن عودة عيسى الوزان (باسم سمرة) إلى الحياة بعدما انتهى الجزء الأول على حادث سيارة ضخم تعرض له، وتوقعات بأنه توفى في هذا الحادث، إلا أنه ظهر في البرومو وهو يقول لنصار "عارف الكام ثانية قبل ما العربية تتقلب أنا حسيت بإيه؟ كما قال عيسي الوزان أيضاً أيضا بدعابة "أنتوا عاوزين تعملوا الجزء الثاني من غيري؟"يمكنكِ قراءة.. نجوم العتاولة 2 يتحدثون عن المسلسل قبل عرضه في رمضان 2025: صراعات أكثر شراسةعودة نصار (أحمد السقا) إلى العمليات الاجرامية مرة أخرى بعدما قرر التوبة في الجزء الأول وذلك بعد زواجه من حنة التي تجسد دورها زينة، والمفاجأة أن حنة هي التي تُحرضه على العودة لما كان عليه في الماضي بعدما ظهرت في البرومو يقول نصار لها:" انتى تقصدى ترجعينى للحرام تانى، لترد عليه هو انا كنت متجوزاك ايه؟ ما انا متجوزاك حرامي".ظهر طارق لطفى فى البرومو متزوجاً من ثراء جبيل التي التحقت بالجزء الثاني، وفى نفس الوقت على علاقة بالراقصة شوق والتي تلعب دورها مي القاضي، ودائما ما يتردد على الملهى الليلى الذى تعمل فيه.قدمت الفنانة فيفي عبده التي التحقت بالجزء الثاني لتجسيد شخصية المعلمة شديدة، بعض اللمحات الكوميدية خلال البرومو منها مشهد معركة كانت تقف فيها مع خضر ونصار، وفجأة ضربت خضر بالخطأ في مشهد كوميدي.إقرأي أيضاً.. المنضمون الجدد والغائبون عن العتاولة 2 في رمضان 2025.. إليكم القائمةظهرت الفنانة نسرين أمين في البرومو بشخصية عدولة وهى سيدة أعمال كانت تجمعها مصالح عمل بخضر ونصار وتعود للظهور لهم مرة أخرى وتدخل معهم في صراعات جديدة، ويبدو أن هناك قصة حب تجمهعا بعيسى الوزان.قدمت الفنانة زينة لمحة كوميدية خلال البرومو حيث تقمصت شخصية المطربةفي أغنيتها الشهيرة ""، حيث ظهرت مع الفنانة فيفي عبده وهي تسألها بطريقة أنغام "مجبش سيرتي؟... مقلش حاجة".

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.

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