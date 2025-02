إليكم قصة نجاح The Weeknd في عالم الموسيقى..من المجهول إلى النجومية

ميرنا وليد - بيروت - في عام 2010، قام Abel Tesfaye بتحميل ثلاث أغنيات بشكل مجهول، والتي تحمل إسم "What You Need" و"Loft Music" و"The Morning"، تحت اسم The Weeknd، متعمدًا إخفاء هويته.

في عام 2011، أصدر أيبل ثلاثة أشرطة مختلطة مجانية: House of Balloons، الخميس، و Echoes of Silence، على موقعه على الإنترنت.

انتشرت هذه المشاريع، التي أطلق عليها لاحقًا اسم "الثلاثية"، بسرعة عبر المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعد فترة وجيزة، نشر النجم دريك تدوينة بعنوان "The Weeknd is the Future"، وأخذ عينات من أغنية Abel، التي لم يتم إصدارها "The Zone" في ألبومه Take Care.

أدى هذا التأييد إلى نقل The Weeknd من تحت الأرض إلى الواجهة.

تمت إعادة صياغة الأشرطة المختلطة، وإعادة إصدارها باسم Trilogy في عام 2012، ضمن Republic Records، وظهرت لأول مرة في المركز الرابع على Billboard 200.