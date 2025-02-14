لطيفة التونسية تغني في عيد الحب لتونس وتطلق "ونحبك"

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة لطيفة التونسية، أن تغني لتونس بمناسبة عيد الحب، إذ أطلقت أغنية جديدة بعنوان "ونحبك"، من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلصي.

واحتفلت لطيفة بعيد الحب بغنائها لتونس، لتصدر هذه الأغنية الوطنية الجديدة.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالأغنية.

وتقول كلمات أغنية "ونحبك":

"مهما تغرّبنا ليّام

عايش في قلبي لغرام

نحبّك وانزيد

كل يوم جديد

نحبّك اكثر م اللّي كان

يا نغمه فصوتي انغنّيك

يا كلمه نتغزّل بيك

تحيا وانعيش

ولا ما انخبّيش

نحبّك اكثر م اللّي كان".

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