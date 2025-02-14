- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة درة التونسية، بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، وذلك بأجواء رومانسية رائعة، أمام برج خليفة في دبي.
ووثقت درة أجواء الاحتفال عبر صفحتها الرسمية، إذ نشرت مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تقف أمام برج خليفة إلى جانب زوجها، وترتدي فستاناً أحمر قصيراً وضيقاً يعانق الجسد، وبدون أكمام، ونسقت معه حذاء بكعب عالٍ باللون نفسه.
وظهرت درة وهي تحمل باقة من الورود الحمر قدمها لها زوجها، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: "My Valentine"، في إشارة إلى زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تحتفل برومانسية بعيد الحب مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.