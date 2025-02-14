درة التونسية تحتفل برومانسية بعيد الحب مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة درة التونسية، بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، وذلك بأجواء رومانسية رائعة، أمام برج خليفة في دبي.



ووثقت درة أجواء الاحتفال عبر صفحتها الرسمية، إذ نشرت مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تقف أمام برج خليفة إلى جانب زوجها، وترتدي فستاناً أحمر قصيراً وضيقاً يعانق الجسد، وبدون أكمام، ونسقت معه حذاء بكعب عالٍ باللون نفسه.

وظهرت درة وهي تحمل باقة من الورود الحمر قدمها لها زوجها، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: "My Valentine"، في إشارة إلى زوجها.