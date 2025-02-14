جنا عمرو دياب تحتفل بعيد الحب.. وتكشف عن هوية حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، عن وجه حبيبها، وذلك إحتفالاً بعيد الحب.

ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، مجموعة صور له وحده، وصور تجمعهما، وعلقت: "عيد حب سعيد يا حبيبي".

وتفاعل المتابعون مع منشور جنا عمرو دياب بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم بها، ومتمنين لها حياة سعيدة.

وكانت جنا عمرو دياب قد عايدت شقيقيها التوأم عبدالله وكنزي بعيد ميلادهما الـ 25، من خلال مجموعة صور تجمعهما من الطفولة وحتى اليوم، وعلقت على المنشور بالقول :"عيد ميلاد سعيد للبشريين المفضلين لدي".

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