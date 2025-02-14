هيا مرعشلي تحتفل بعيد الحب برقصة مثيرة وإختيار نفسها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجمهور، مقطع فيديو إحتفالاً بعيد الحب، وظهرت وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بأسلوب ملفت للغاية.

وعلقت هيا مرعشلي على الفيديو قائلة: "احتفالاً بكل محاولات حب الذات، عيد حب سعيد أحبائي".

وكانت خطفت هيا مرعشلي قلوب متابعيها، في أحدث إطلالاتها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيها جمالها وأنوثتها بلوك كاجوال، وكانت ترتدي فستاناً ضيقاً باللون الأحمر، بكمين طويلين، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، مشيدين بإطلالتها.

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