يوسف الخال ينضم لـ "المشتبه الرابع" ووضع طارئ يستدعي غيابه عن هذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - تمر الشاعرة مها بيرقدار الخال بوعكة صحية، ولهذا السبب تغيّب الممثل اللبناني يوسف الخال يوم أمس الخميس، عن حضور مناسبة الإعلان عن اسمه واسم الفنانة سيرين عبد النور لمسلسل "المشتبه الرابع".



على صعيد آخر، كان طرح يوسف الخال، في شهر كانون الثاني الماضي، أحدث أعماله الفنية، أغنية تحمل إسم "كل شي تغيَّر"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "كل شي تغيَّر" هي من كلمات الشاعرة مها بيرقدار الخال، ألحان يوسف الخال نفسه، وتم تصوير الكليب تحت إشراف المخرج شارل شلالا.