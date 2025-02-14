إيفا ماضي في مواجهة الإله المصري القديم حورس بأغنيتها الجديدة "ساحر عيني"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة إيفا ماضي أغنيتها "ساحر عيني"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بعد نجاح أغنيتها الخليجية الأولى "يا حبيبي"، التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.



الأغنية من كلمات الشاعر عصام شعبان وألحان مصطفى حامد، وتقدم تجربة موسيقية تمزج بين الفن المصري والأنغام الغربية الحديثة.

تم العمل على فيديو كليب الأغنية بأسلوب سينمائي غير مسبوق، إذ يمزج بين العالم الواقعي وعالم حضارة الأهرامات والرموز الهيروغليفية القديمة. وقد تم تنفيذ العمل باستخدام تقنيات CGI والواقع الافتراضي، وتم تصميم المجسمات والشخصيات بتقنية ثلاثي الأبعاد.

تدور فكرة الكليب حول مواجهة بين إيفا والإله المصري القديم حورس، ويجسد الصراع بين الحب والقوة والجمال، مستلهمًا جمال الحضارة الفرعونية وعظمتها. ليكشف الجمهور في نهاية الكليب، أن إيفا كانت تعيش في حلم جميل يعكس جمال مصر.

وعلّقت إيفا على العمل قائلة إنها تأمل أن تلمس هذه الأغنية قلوب المستمعين، مؤكدة أن الحب ليس مجرد كلمة، بل هو سحر جميل يعكس جوهر الإنسان.