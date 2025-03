درايك يحقق أمنية معجبته في ملبورن.. ومفاجأة مالية بانتظارها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم العالمي درايك أمنية إحدى معجباته الأستراليات هذا الأسبوع التي حضرت حفله في ملعب “Rod Laver Arena” في ملبورن مساء أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، شاركت سالي سومايا مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك أظهر درايك وهو يكشف عن جنس مولودها المنتظر، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وبدأ الفيديو بصورة أطلت فيها سالي برفقة صديقتها وهما تقفان أمام الملعب وتستعرضان لافتة مكتوب عليها: “اكشف عن جنس المولود”، واستجاب درايك بكل سرور لطلب المرأة.

وخلال الحفل، توقف درايك قليلا عن الغناء وخاطب جمهوره قائلا: “تحمل هذه الفتاة لافتة مكتوب عليها: “اكشف عن جنس المولود”.

وبينما كانت سالي تمرر الورقة التي تتضمن التفاصيل حول جنس المولود إلى مقدمة المسرح، لم يستطع درايك احتواء حماسه لكونه جزءًا من هذا الإعلان.

وأعلن درايك بعفوية وتأثر واضح: “الجنين سيكون “درايك” صغير”، في إشارة منه إلى أن الأم الحامل ستنجب صبيًا وكشف أنه سيقدّم لها 50 ألف دولار أسترالي.

@mrs_sally_soumaya I will never recover from this! Drake does my baby's gender reveal