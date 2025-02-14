شكرا لقرائتكم خبر عن كاراكتارات حسن الرداد وإيمى سمير غانم من عزمى وأشجان إلى عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

يقدم النجمان إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات متعددة خلال أحداث مسلسلهما الجديد عقبال عندكوا الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يظهران عروسان يستعدان للزواج وﻋﻠﻰ ﻣدار ﯾوم اﻟﻔرح يتقمصان العديد من الشخصيات المحيطة بالعروسين لسماع حكايات الأزواج وما يمرون به وذلك فى إطار كوميدى.

تقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان، الذى يعد آخر عمل يجمعهما، وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، إذ ظهرا زوجان يقرران النصب والسرقة من أجل تحسين معيشتهما ويتقمصان العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل لتسهيل عمليات النصب.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.



ايمي سمير غانم من مسلسل عقبال عندكوا



ايمي سمير غانم وحسن الرداد فى مسلسل عقبال عندكوا



ايمي سمير غانم وحسن الرداد في مسلسل عقبال عندكوا



ايمي سمير غانم وحسن الرداد من مسلسل عقبال عندكوا