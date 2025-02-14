بسب مروحة وفي العيادة وأثناء نزهة .. قصص حب بين المشاهير بدأت صدفة

مي فاروق ومحمد العمروسي عن طريق "مروحة"

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نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم "في العيادة"

نادر صعب وزوجته أنابيلا هلال "أثناء نزهة"

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محمد حماقي ونهلة الحاجري "صدفة وتبادل مشاعر"

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عاصي الحلاني وكوليت بولس بـ "فيديو كليب"

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علا رشدي وأحمد داود "رائحته حلوة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 10:19 صباحاً - يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بيوم الحب، وكما أن الفن هو أحد أهم أشكال تعبير الإنسانية عن مشاعر العشق والغرام، تجسد حياة العديد من المشاهير هذا الحب؛ وهناك العديد من بدايات هذه القصص قد بدأت عن طريق الصدفة أو بشكل طريف لتكلل بالزواج والحياة السعيدة.وفيسوف نستعرض أغرب بدايات قصص الحب التي كللتها السعادة والزاوج بين المشاهير.تحدث الفنان محمد العمروسي عن بداية التعارف بينه وبين زوجته المطربةمن خلال لقاء مصور في برنامج "بالمايك والقلم"، وخلال اللقاء قال العمروسي : "مي فاروق الرزق اللي ربنا بعتهولي أنا اتعرفت عليها بالصدفة، شعور لما تبقى ماشي في ضلمة وفجأة تلاقي النور، هي وشها حلو عليا جداً وجت نورت حياتي، الحياة استقرار، استقرار روحك وأنا روحي استقرت معاها ودي كانت أهم حاجة بالنسبة ليا".أما عن الطريقة التي قابلها بها فقال: "اتقابلنا في فرح المخرجة بتول عرفة وهاني الطمباري، أنا كنت متضايق ومش عايز أروح الفرح وهي كذلك، صديق ليا ألح عليا وروحت الفرح وهي كمان واتقابلنا؛ حيث كانت تقف أثناء الحفل وهي تشعر بالحرارة الشديدة، وأعطيتها مروحة ولما حكينا لبعض المواقف عرفت أن ربنا بيقربنا من بعض وعايزنا نتقابل".وكانتقد احتفلت يوم 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.بداية تعارفوفادي الهاشم كانت رسمية جداً باعتباره طبيب الأسنان المتابع لحالتها، وخلال زيارتها لعيادته أعجب بها وتحولت العلاقة من مجرد طبيب ومريضة يتابع حالتها لمشاعر إعجاب.وفقا لما روته نانسي في العديد من اللقاءات التليفزيونية، كانت بداية شرارة الحب عند فادي الهاشم، فكان يتغزل فيها كثيرًا بأرق الكلام، ويعطيها مواعيد كثيراً لعيادته، وخلال هذه الفترة كانا يتقربان أكثر من بعضهما وتحولت علاقتهما لعلاقة صداقة قوية.واستمرت العلاقة بهذا الشكل لمدة 3 سنوات تقريبا، وبعدها تقدم فادي للزواج من نانسي ولم تتردد في قبول ذلك على الرغم من فارق العمر بينهما حيث يكبرها فادي بحوالي 14 عاما تقريبا؛ وفي عام 2008 تم زواج الثنائي في حفل بسيط اقتصر على المقربين فقط، وعلى الرغم من شهرة نانسي ونجوميتها في هذه الفترة لكنها فضلت الحفاظ على خصوصية هذا اليوم بعيداً عن الإعلام ولم تدع أي كاميرات للتواجد في الحفل، وفاجأت الجمهور بعدها بزواجها.أنجبتمن زوجها ثلاث بنات؛ أولهما هي ميلا وقد وُلدت بنفس يوم ميلاد أمها في 16 من مايو عام 2009م، وأنجبا ابنتهما الثانية إيلا ثم ليا أصغر أبنائهما.أطلعوا على رسمات عيون تناسب الروج الأحمر... إطلالتك رومانسية في يوم الحب بأسلوب النجماتكما ارتبط اسم طبيب التجميل المعروف نادر صعب بالإعلامية أنابيلا هلال، والتي فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005، بعد قصة حب بدأت من "النظرة الأولى"، حيث كان أول لقاء بينهما في إحدى المناسبات، ودعاها بعد فترة الى العشاء، ثمّ ذهبا في نزهة بالسيارة وطلب يدها للزواج في طريق عودتهما.ثم تزوجا في عام 2009، وأثمرت هذه العلاقة عن أربعة أطفال، وتحرص أنابيلا في كل مرة على تأكيد قصة حبهما.زواج ثم انفصال ثم عودة من جديد، كلها أحداث درامية شهدتها قصة حبوزوجته نهلة الحاجري، التي بدأت بمصادفة وقف خلفها الشاعر أمير طعيمة، عندما قدم الدعوة لحماقي لحضور معرض تقيمه نهلة الحاجري كمصممة أزياء، ويحكي محمد حماقي أنه وقع في حبها من النظرة الأولى، وأراد التعرف إليها أكثر، أما هي ففاجأها حضوره إلى المعرض؛ حيث كانت من معجباته، وتشتري ألبوماته، لكن لم تتخيل يومًا أنها ستصبح زوجته.أكد حماقي أنه سرعان ما نشأت بينهما علاقة حب قوية وانسجام، وتزوجا في عام 2011، ثم أهدى محمد حماقي إلى زوجته نهلة أغنية آدي اللي في بالي من ألبوم من قلبي بغني، وهي الأغنية التي عبر فيها بطريقة رومانسية عن التغيير الكبير في حياته منذ دخولها فيها، ولكن مثل قصص الحب الكلاسيكية، تسبب "العناد" في انفصال الحبيبين سراً لمدة عامين، ولكن عادت المياه لمجاريها قبل أسبوع واحد من تصوير الكليب الشهير "ما بلاش"، ورزقا بعد عام بابنتهما "فاطمة"، وأكد حماقي مؤخراً أن الطلاق كان فرصة ليعرف كل منهما مقدار حبه للآخر.تابعوا أيضًا آخرهم أحمد سعد .. نجوم عادوا للحياة الزوجية بعد فترة طلاقومن قصص الحب اللافتة أيضاً زواج النجم اللبنانيمن كوليت بولس ملكة جمال لبنان لعام 1989، حيث بدأت القصة عندما كانت تعمل كوليت في مجال الأزياء والموضة، وازدادت شهرة كوليت بولس بشكل كبير وبدأت تحضر مناسبات فنية، ثم اجتمعا أثناء تصوير فيديو كليب "يا ناكر المعروف".وتطورت القصة إلى أن وصلت للزواج عام 1995، والمستمر حتى الآن بعشق، وأثمر عن 3 أولاد وهم: الوليد، وماريتا، ودانا، والذين ظهروا معه في فيديو كليب أغنية "بعشقك".الحب كفاح، هكذا تبدأ رحلة حبوعلا رشدي، أحد أشهر ثنائيات الوسط الفني المصري وأصحاب الصور الأكثر رومانسية على البساط الأحمر للمناسبات الفنية، وكشفت علا سابقا كواليس علاقة الصداقة التي تحولت إلى حب ثم زواج، وقالت: روحت مركز الإبداع الفني لدراسة التمثيل والرقص والغناء أتبسط واتعلم تمثيل، شوفت أحمد ورقصت معاه وكنت بشوفه زيه زي أي حد وهو كان شكله وسيم، وما زال وكان بييجي ويروح وكان ريحته حلوة جدا وده كان السبب الأساسي وهو دونًا عن البشر كان ريحته بتفضل حلوة بعد 5 ساعات رقص.وتابعت: كان فيه صعوبات مادية وكأي زوجة وزوجة بيتعودوا على بعض في الأول ودي مش سهلة خالص، تعبنا جدا عشان نفهم بعض مع إننا كنا بنحب بعض ومتجوزين وإحنا عن اقتناع ببعض بس التفاهم بين البني آدمين صعب جدا ولحد دلوقتي فيه مشاكل ولسه بنكتشف بعض.يمكنكم متابعة بعد شائعة طلاقهما... أول ظهور لنانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».