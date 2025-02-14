خاص - ماريتا الحلاني تكشف العوامل التي يكتمل بها الحب

ميرنا وليد - بيروت - عيد الحب، هو اليوم الذي يملأ الأجواء بمشاعر الرومانسية والدفء، ويثير الجدل دائمًا بين من يعتبره مناسبة حقيقية للإحتفال بالمشاعر الصادقة، ومن يراه مجرد حدث تجاري. فهل يحتاج الحب إلى يوم محدد ليُحتفى به؟ أم أنه يجب أن يكون حاضرًا في حياتنا كل يوم؟

بهذه المناسبة، كان لنا حوار خاص مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، التي تحمل في صوتها وأعمالها إحساسًا صادقًا، يعبر عن مختلف ألوان الحب، وتحدثنا معها عن نظرتها إلى عيد الحب، وعن العلاقة بين القلب والعقل في الحب، وما الذي يجعل العلاقة العاطفية متكاملة. كما شاركتنا رأيها حول معنى الحياة بلا حب، فهل يمكن للإنسان أن يعيش بدون هذا الشعور العميق؟

هل تؤمنين بعيد الحب، أم تعتقدين أنه مناسبة تجارية؟

أنا أحب عيد الحب، وأؤمن به وأحب الإحتفال به، وحتى لو كان مناسبة تجارية، بالنسبة لي هذا اليوم يرمز إلى شيء جميل.

هل تعتقدين أن عيد الحب يحتاج إلى مناسبة لكي نتذكره؟

بالتأكيد، نحن لا نحتاج إلى مناسبة معينة كي نتذكر الحب ونحتفل به، ولكن الذي يمتلك الحب في داخله، وقلبه أبيض، ويعرف كيف يحب ويعيش حياته كل يوم بحب، لا يحتفل بهذا الشعور ليوم واحد فقط، فهذه المناسبة هي مثل عيد ميلادي، فأنا أحتفل به لأنني أعيش سنة جديدة في حياتي، وأستذكر فيه أشياء جميلة، وهو يوم خاص بي، والأمر نفسه ينطبق على عيد الحب، فنحن نحتفل ونفرح به، ففي ظل الحياة السريعة والعمل والإنشغالات، يجب أن يكون هناك يوم خاص مميز بهذه المناسبة.



ما الذي يجب أن نحكّمه في الحب، العقل أم القلب؟

الحب الحقيقي هو قلب وعقل معًا، فأنا لا أحب شخصًا معينًا لأن لدي مصلحة شخصية معه، أو لأن هذا الشخص يريحني، وهنا يأتي دور العقل، فأنا أختار أن أكون مع شخص، تكون علاقتي به صحية، وليس من دون تفكير، فالكثير من النساء يتبعنَ شخصًا لأنهنَ يعتقدنَ أنهن يحببنه، وذلك بسبب إحساسهنَ، وهذا الإحساس ليس حبًا، فالحب هو عندما يجتمع العقل مع القلب في شخص واحد.

فمثلاً عندما أحب أحدًا بقلبي، ولكنه ليس بالشخص الجيد، فهو يؤذي صحتي النفسية، وفي هذه الحالة، أستخدم عقلي كي يتغلب على العاطفة، وذلك للوصول إلى الحب الصحيح.



ما هي العوامل التي يكتمل بها الحب؟

الحب هو مشاعر وعشرة بين شخصين، وإحترام يتبادلانه، وأن نستمع لبعضنا البعض، وندعم الطرف الآخر، كل هذه العوامل تكمل بعضها البعض، وهي تأتي مع الحب.



كيف ترين الحياة من دون حب؟

لا يوجد حياة من دون حب، فمن الممكن أن نرى الكثير من الأشخاص يعيشون من دون حب، كل أنواع الحب، فالحب هو أن نتصرف مع بعضنا البعض بنية جيدة، وأن نتمنى الخير للآخرين، وأن نتشارك معًا أوقاتًا جميلة، وأن تفعل الشيء الذي تحبه في حياتك. عيد الحب هو للجميع، وليس شرطًا أن يكون بين رجل وإمرأة، وعلينا أن نحتفل به مع كل شخص نحبه، وأن نعبر عن إحساسنا تجاهه، والحياة بدون حب هي حياة بشعة.