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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، بعيد ميلادها أمس، في 13 شباط/ فبراير، وشاركت متابعيها مجموعة صور رومانسية لها بهذه المناسبة، ظهرت فيها برفقة زوجها مبارك الهاجري.
وتألقت أحلام في الصور بإطلالة أنيقة لافتة، وتحيط بها الهدايا باللون الأحمر ما عكس الاجواء الرومانسية التي جمعتها بزوجها.
وعلى الصعيد الفني، طرحت أحلام مؤخرا ألبومها الجديد" العناق الأخير"، وكتبت عبر حسابها الرسمي نشور أعلنت فيه طرح الألبوم قائلة: "أهديكم البومي "العناق الاخير " الذي هو عُصاره 30 عام فن تعلمت فيه الكثير والكثير و مازلت اتعلم ومازال في جعبتي الكثير باذن الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء رومانسية.. أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها مبارك الهاجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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