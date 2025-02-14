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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، متابعيها صورة عبر خاصية القصص السريعة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيها باقة كبيرة من الورود الحمر، وظهرت يدها وبدا في إصعبها المحبس وخاتم الزواج، ما يدل على أن هذه الباقة هي من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.
وكانت دانييلا قد عبرت عن حبها الكبير لزوجها ناصيف، في مقابلة مع سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، وأشارت الى أن الهدية التي تطلبها من ناصيف في عيد الحب، هي "حب أكتر"، على الرغم من أنه لا يقصّر معها أبداً في هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يقدّم لـ دانييلا رحمة هذه الهدية في عيد الحب - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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