ميرنا وليد - بيروت - عقدت اليوتيوبر نور ستارز قرانها على خطيبها كريم الشريف، بأجواء رائعة، وذلك أمس الخميس في 13 شباط/ فبراير.

وشاركت نور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء عقد القران، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "وانعقد العهد بين قلبي وقلبه... كُن".

يذكر أن نور كانت قد أعلنت خطوبتها في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، ونشرت مقطع فيديو من دبي من أمام برج خليفة، حيث طلب الشريف يدها بخاتم من الماس، في ظل أجواء رومانسية، وأرفقت نور الفيديو بتعليق كتبت فيه: "قلت نعم للأبد.. لحظة العمر".

كانت هذه تفاصيل خبر نور ستارز وكريم الشريف يعقدان قرانهما بأجواء رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.