شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز متزوج من سما إبراهيم وجيهان خليل فى شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الفنان صبرى فواز بدور منافس محمد هنيدى ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الأحداث يتزوج صبرى فواز من زوجة محمد هنيدى بعد دخوله الغيبوبة وتجسد دورها سما إبراهيم، كما يتزوج من فتاة ثانية تلعب دورها الفنانة جيهان خليل وتنشأ العديد من المفارقات الكوميدية بسبب جمعهما فى منزل واحد.



صبرى فواز

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

كما يشارك صبري فواز خلال رمضان المقبل 2025 بالمشاركة في بطولة مسلسل الشرنقة بجوار أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسرعزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.