الأمير هاري يقدم هدية فاخرة لـ ميغان ماركل في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - قدم الأمير هاري لزوجته ميغان ماركل، هدية مميزة وفاخرة بمناسبة عيد الحب.

وكشفت مجلة "HELLO" عن مصدر مقرب، أن الأمير هاري اختار زوجًا من الأقراط الفاخرة، من علامة مايا برينر، كهدية لزوجته ميغان، وذلك بمناسبة عيد الحب.

اشترى الأمير هاري زوجاً من أقراط "Diamond Cascade"، وتبلغ قيمته 3240 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 3600 دولار أميركي.

تتميز أقراط "Diamond Cascade" باحتوائها على 10 قطع من الألماس المتتالية، التي تنسدل من الأذن، ويبلغ وزن كل قطعة حوالى 2.6 غرام.

وتعتبر هذه الهدية خياراً مدروساً من الأمير هاري، إذ تُعرف ميغان بحبها لهذه العلامة التجارية الفاخرة.

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