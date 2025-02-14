تشابه كبير بين جلسة تصوير سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم بمناسبة عيد الحب - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت كل من الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صوراً من جلستي التصوير اللتين خضعتا لهما بمناسبة عيد الحب، وذلك على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما لفت انتباه الجمهور، التشابه الكبير بين الصور من ناحية فكرة جلسة التصوير، التي يتخللها قلب بالتصميم نفسه. ويبدو أن توارد الأفكار كان حاضراً بشكل كبير بينهما، ولا يمكن اعتباره تقليداً، لأنهما خضعتا للجلسة قبل أيام، وشاركتا متابعيهما الصور في اليوم نفسه.

أما بالنسبة للإطلالتين، فقد اختارت سيرين فستاناً أحمر اللون، أما نادين فقد اختارت إطلالة باللون الأسود.