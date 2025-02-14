مشاهير إختاروا الزواج يوم عيد الحب منهم شارون ستون وهاريسون فورد

ميرنا وليد - بيروت - عيد فالنتاين هو عيد الحب ويختار البعض هذه المناسبة لتوثيق تاريخ يرتبط بحبهما لذا قرر بعض المشاهير الزواج يوم عيد الحب في 14 شباط / فبراير نذكر منهم شارون ستون وبينيديكت كانيون وسلمى حايك والملياردير فرنسوا هنري بينولت والعارضة أدريانا ليما ولاعب كرة السلة ماركو جيريك.

أما الممثلة ميغ رايان فقد تزوجت من دينيس كوايد في 14 شباط والممثل هاريسون فورد قد تقدم من حبيبته كاليستا فلوكهارت بطلب الزواج في عيد الحب في 14 شباط.

أما كيري راسل فقد تزوج من شلين ريري في عيد الحب أيضاً.