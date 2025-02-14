الأميرة شارلوت تحظى بلقب ملكي ومكتسبات مادية في هذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - حين يتولى الأمير ويليام العرش البريطاني ويصبح ملكاً سوف ينتقل لقب Royal Princess الذي حصلت عليه الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الى الأميرة شارلوت بعد وفاتها وستشارك الأميرة شارلوت بإطلالات علنية متعددة لا سيما أنها تحظى بتعاطف كبير من الشعب مثل جدتها الأميرة ديانا التي إستحقت لقب أميرة القلوب.



ومن المكتسبات المادية سوف ترث الأميرة شارلوت مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية والأميرة آن أيضاً كما أنها سترث ثروتها البالغة قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن الأميرة شارلوت تحظى بعلاقة جيدة مع شقيقيها الأمير جورج والأمير لويس.