شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يجسد شخصية فرحات التربي زوج كندة علوش في إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حاتم صلاح في مسلسل إخواتي المقرر طرحه خلال ماراثون دراما رمضان 2025، حيث يجسد شخصية "فرحات التربي"، وهو زوج كندة علوش، حيث يسعيان إلى الإنجاب خلال الأحداث.

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وفى سياق متصل يظهر الفنان حاتم صلاح كضيف شرف فى مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، والعمل مكوّن من 15 حلقة وتأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

حاتم صلاح يُعرض له حالياً فى السينمات فيلم "اللهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي والطفلة دالا حربي، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، كما ينتظر عرض فيلم "من أيام الجيزة" والذى يشارك فى بطولته إلى جانب إياد نصار وآية سماحة وعمرو عبد الجليل وإخراج مرقس عادل.