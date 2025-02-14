شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت هند صبرى بشأن إمكانية عمل جزء جديد من البحث عن علا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة هند صبرى إلي مسلسل البحث عن علا وإمكانية العمل على جزء ثالث منه بقولها : "حتى الآن لا يوجد شيء جديد وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبأه السنين".

وأضافت : "علا شخصية بحبها جداً وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة والمسلسل حقق نجاح كبير جداً ".

هذا وحلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى مساء الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء فى حلقة خاصة تتطرق فيها إلى كواليس أبرز أعمالها على مدار مسيرة مميزة تألقت فيها ما بين السينما والدراما. كما تتطرق إلى كواليس أعمالها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نشاطا كبيرة.

وشاركت هند صبري فى عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، "عايز حقي" و"إزاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عددا من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.