ما سر القلادة التي إحتفظت بها مديحة كامل ورفضت نزعها من عنقها؟

ميرنا وليد - بيروت - كانت الممثلة المصرية مديحة كامل تحتفظ في عنقها بقلادة مميزة وهي عبارة عن قلب من الحجر الأزرق يحيط به كادر ذهبي وكانت حريصة على الإحتفاظ بها في يومياتها وخلال أعمالها الفنية.

وحين كانت تظهر في المقابلات الإعلامية كانت تلفت الأنظار وتثير التساؤلات عن سر هذه القلادة.

ومن أكثر الروايات إنتشاراً عن سر القلادة أنها هدية من حبيبها الأول الذي كان ضابطاً في الجيش وكانت أمنيته أن لا تنزعها أبداً من عنقها حتى لو فارق الحياة. ورواية أخرى تداولت أنها هدية تلقتها من إبنتها ميريهام بمناسبة عيد ميلادها.