براد بيت يقبل هذا الممثلة الأيرلندية بشغف - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - براد بيت هو نجم فيلم "الفورمولا وان" الجديد المسمى F1.

يتمتع الفائز بجائزة الأوسكار بشخصية مثيرة حيث شوهد وهو يقبل الممثلة الأيرلندية كيري كوندون البالغة من العمر 42 عامًا بشغف في المقطع الدعائي الجديد الذي تمت مشاركته في Super Bowl Sunday.

وبحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية قد ترغب صديقة بيت "إينيس دي رامون" في عدم عرض هذا الفيلم لأنه يبدو أن بينهما الكثير من الكيمياء، حيث يبدو النجم البالغ من العمر 61 عامًا مذهلاً في المقطع وهو لا يزال في أفضل حالاته.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم بيت الجديد F1 في دور السينما في 27 يونيو/ حزيران 2025.

تم تصوير الفيلم في العديد من حلبات سباقات الفورمولا 1 حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

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