شكرا لقرائتكم خبر عن سيف معتز يكشف عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل صفحة بيضا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل الشاب سيف معتز في مسلسل صفحة بيضا الذى يعرض حاليا على قناة DMC، حيث لعب شخصية النقيب أسامة، وكشف سيف في تصرحات خاصة لـ الخليج 365 عن تفاصيل مشاركته في العمل.

وصرح سيف قائلا:" رشحنى المخرج احمد حسن لدور أسامة، لأنه وجد في شخصيتى المقومات المطلوبة لتقديم الشخصية التي تظهر في أول 6 حلقات من مسلسل صفحة بيضا، وفى الحلقات الأخيرة من العمل التي لم تعرض بعد، وتشجعت للمشاركة في مسلسل صفحة بيضا بسبب أن الشخصية بسيطة ولا يوجد بها أي تعقيدات كبيرة لأنها أول مرة أقف فيها أمام الكاميرا، ولهذا أردت تقديم شخصية سهلة في البداية".

وتابع سيف قائلا:" قبل تصوير مسلسل صفحة بيضا كنت أشعر بالحماس والسعادة، ولكن مع بداية التصوير شعرت بـ التوتر والخوف، ولكن كانت ثقتى الكبيرة في المخرج أحمد حسن أنه سيساعدنى من توجيهاته فى التخلص من هذه المشاعر والتصرف بطبيعية في التصوير".

وأشار سيف قائلا:" العمل مع النجم المصرى العالمى سامى الشيخ ممتع، لأنه شخص طبيعى، وجدع وسهل علي المشاهد التي قمنا بتصويرها معا، ولم يحالفنى الحظ في الوقوف أمام الفنانة حنان مطاوع حيث لم تجمعنى مشاهد معها".

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.



الممثل الشاب سيف معتز



سيف معتز وسامى الشيخ



سيف معتز وحسن العدل



سيف معنز من مسلسل صفحة بيضا