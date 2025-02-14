شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إش إش يكشف خبايا وأسرار عالم الرقص الشعبى فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يدخل مسلسل إش إش للنجمة مي عمر منافسات دراما رمضان 2025، حيث يتناول العمل عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر القاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.

مسلسل "إش إش" مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا". والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتجسد مي عمر شخصية شروق وهي راقصة ولكنها ترفض هذا العالم وتُحاول تطوير شخصيتها والابتعاد عن هذا المجال، لكن الظروف تكون أقوى منها وتضطرها للقيام بأعمال ترفضها ضمنياً، فيما يقدم ماجد المصرى دور المعلم "رجب الجريتلي" الذي يتزوج من إش إش على دون رغبتها وتحدث بينهما العديد من الصراعات.

الفنانة هالة صدقى تجسد خلال أحداث مسلسل "إش إش" شخصية شادية زوجة رجب الجريتلي، وهي سيدة وصولية تحاول تحقيق مصالحها ومصالح أولادها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، أما الفنان محمد الشرنوبى فيلعب دور مختار وهو رجل يعمل في تجارة السيارات ولكن لديه أعمال كثيرة مشبوهة في الباطن وينجح في خداع الكثيرين لفترة طويلة.

ويقدم إدوارد في المسلسل أؤدي شخصية بوشكاش زوج خالة إش إش وهو شخص انتهازى لا يبحث سوى عن مصلحته بغض النظر عن الآخرين، وتشارك الفنانة دينا في العمل بشخصية سيدة تدعى تيسير كابوريا، خالة إش إش، كانت راقصة مشهورة ولكنها اعتزلت وتولت تدريب الراقصات.

المسلسل يسجل تعاوناً جديداً بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، بعدما قدما سوياً 8 أعمال سابقة ما بين الدراما والسينماوهى: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجّل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو". وفي السينما كان هناك تعاوُن وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".