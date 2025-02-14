شكرا لقرائتكم خبر عن 472 مليون دولار عالميا لفيلم Sonic The Hedgehog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Sonic The Hedgehog إلى 472 مليون دولار حول العالم منذ طرح العمل يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و 50 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 233 مليونا و434 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و238 مليونا و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما كشف النجم العالمى جيم كاري أنه قرر المشاركة في بطولة فيلم Sonic The Hedgehog 3 لأنه "يحتاج إلى المال بصراحة"، ظهر كاري بدور دكتور روبوتنيك الشرير.

يشهد فيلم Sonic The Hedgehog 3 تحالفًا غير متوقع بين سونيك (بن شوارتز) وتيلز (كولين أوشونيسي) ونكلز (إدريس إلبا) مع دكتور روبوتنيك حيث يتولون مواجهة خصم كيانو ريفز شادو ذا هيدجهوج.

سألت وكالة Associated Press كاري، خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة في لندن، عن سبب انضمامه للفيلم، بعد أن صرح بعد فيلم Sonic The Hedgehog 2 في عام 2022 أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

وأجاب كاري قائلا:" عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الأمر فقط أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة".