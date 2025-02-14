شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى وأميرة سليم تغنيان بمناسبة عيد الحب فى الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية كبرى بمناسبة عيد الحب، برعاية وزارة الثقافة.

ونجحت المطربة مروة ناجى بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى التعبير عن مجموعة من المشاعر النبيلة التى جسدتها كلمات وألحان كوكبة من الشعراء والموسيقيين ، وبأداء مميز أعاد للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل قدمت أنت عمرى، أنا بعشقك، بتونس بيك، في يوم وليلة، أكدب عليك، جانا الهوى، موعود، آه يااسمراني، أمانة عليك، عيون القلب وعايز تعرف.

و أجاد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية داليا عبد الوهاب ، مؤمن خليل ، فرح الموجى وتامر عبد النبى فى تقديم نخبة من الأعمال العاطفية الشهيرة التى مثلت أيقونات خالدة فى دنيا الغرام كان منها أنا بستناك ، العيون السود ، جميل وأسمر ، ع الرملة ، ب فتحة ب ، آه لو تعرف ، ما بيسالش عليا أبداً، ثلاث سلامات، بهية، كما لعبت عازفة الفلوت رانيا عمر سولوهات لحنى قديش كان فيه ناس وفى هويد الليل ، وكانت الفرقة قد عزفت فى بداية الإحتفالية موسيقى قبل النهاردة.

وإحتضن المسرح الصغير حفلاً للسوبرانو العالمية أميرة سليم بمصاحبة عازفة البيانو باسكال روزيه حمل عنوان (هذا هو الحب )واستضاف المغنى أحمد حرفوش وتضمن مجموعة من المؤلفات الغنائية العالمية والعربية الحالمة كان منها الحياة الوردية ، ماذا ستفعل بقية حياتك ، رائع ، سلوان ، بحلم معاك ، هذا هو الحب ، أبدا ، يا زهرة فى خيالى ، حب حياتى ، تعالى معي ، أنا مريضة ، أرشدنى إلى بيتى ، إيرما لادوس ، تامى ، ترنيمة الحب وحلوة يا بلدى.



































